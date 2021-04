Piazza Ferraris: esulta il Comitato dei commercianti

ACQUI TERME - Operazione massiva dei Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, con il supporto dei colleghi del Reggimento di Moncalieri, nel giorno di mercato della città bollente. Ieri focus puntato sul centro con particolare attenzione a piazza Ferraris recente palcoscenico di bravate messe in scena da balordi e da anni (purtroppo) base di delinquenti e mestatori.

I militari dell'Arma hanno provveduto a controllare l'ordine pubblico nel circondario dell'area mercatale individuando soggetti noti con precedenti specifici legati ad episodi di microcriminalità: un arrestato per furti, due denunciati per possesso armi e immigrazione, nove multati per inosservanza alle disposizioni anti-contagio.

«Siamo molto contenti della maggiore attenzione riservata a piazza Ferraris - riferisce Jessica D'Amico, portavoce del Comitato commercianti - Vedere quattro pattuglie dei Carabinieri e il dileguarsi del solito gruppo di brutti ceffi è stata una gioia, una sorta di rivincita; siamo davvero grati alle Forze dell'ordine per aver risposto così velocemente alla nostra richiesta di aiuto. Speriamo che continui il presidio per restituire finalmente piazza Ferraris ai cittadini perbene».