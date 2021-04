Tragedia della strada a Castellazzo: muore un 50enne

CASTELLAZZO BORMIDA - Tragedia della strada oggi nel primo pomeriggio a Castellazzo Bormida, in strada Sette Vie in direzione Predosa. Per cause ancora da appurare un'auto è uscita di strada in modo autonomo andando a impattare contro un albero. Il conducente, uno uomo, classe 1967 di Rocca Grimalda, ha perso la vita in seguito al sinistro. Inutili i soccorsi dei sanitari di Castellazzo Soccorso.