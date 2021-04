Al via il Premio ‘Gozzano e Monti’

TERZO - Al via la 22esima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano” e la 5a edizione del Premio “Augusto Monti” per opere di ambito ligure e piemontese. Il concorso organizzato dall’Associazione Culturale “Concorso Guido Gozzano” in collaborazione con le Biblioteche di Terzo e Monastero Bormida, ha pubblicato nei giorni scorsi il bando 2021.

«Il Concorso “Guido Gozzano” si divide in quattro sezioni – ha spiegato il portavoce Roberto Chiodo - Libro edito di poesie in italiano o in dialetto (con traduzione) pubblicato a partire dal 2016, Silloge inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere (minimo 7, massimo 12 poesie), Poesia inedita in italiano o in dialetto (con traduzione) senza preclusione di genere (massimo tre poesie), Racconto, fiaba o novella inediti in italiano a tema libero».

Il Premio “Augusto Monti” invece si divide in due sezioni: Romanzo o raccolta di racconti editi, in italiano (pubblicati a partire dal 2016), di ambito piemontese e ligure; Saggio storico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo, in italiano (pubblicato a partire dal 2015), di ambito piemontese e ligure.

Per dirimere dubbi di carattere contemporaneo Chiodo ha precisato: «Sono considerate inedite le poesie, i racconti, le fiabe e le novelle, pubblicate su siti web, blog e riviste online. Possono partecipare i testi premiati o segnalati in altri concorsi letterari mentre non è possibile partecipare con opere già inviate nelle edizioni precedenti né iscriversi nella medesima sezione in cui si è risultati primi classificati nel 2020».

Termine ultimo per la partecipazione, mercoledì 14 luglio 2021. In palio premi in denaro da 1000 a 250 euro e la tradizionale farfalla in filigrana, simbolo della manifestazione. La cerimonia di premiazione, si spera in presenza, avrà luogo il 16 ottobre 2021 nella cornice suggestiva della Sala Benzi di Terzo.