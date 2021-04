Telecamere intelligenti nelle vie d'accesso del paese

SEZZADIO - L'amministrazione comunale di Sezzadio ha confermato l'inizio del lavori per il posizionamento di 4 telecamere alle diverse entrate del paese. «Tra non molto - comunicano dal Comune - potremo avere il paese videosorvegliato con telecamere intelligenti capaci anche di rilevare per tutti i mezzi in entrata e in transito a Sezzadio eventuali auto ricercate, segnalandole alle forze dell'ordine».

In paese, intanto, è salito a 9 il numero dei residenti positivi al Covid: «Purtroppo i numeri stanno di nuovo aumentando. È importante che ognuno di noi faccia la propria parte e rispetti le regole per evitare la trasmissione del contagio. In caso di sintomi occorre avvisare immediatamente il medico di famiglia, perché la malattia gestita in modo corretto nei primi giorni può anche essere curata a casa con l'assistenza delle strutture sanitarie dedicate (Usca), evitando così l'intasamento delle strutture ospedaliere».