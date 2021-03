Dalla Colombia a Spigno: accolta famiglia di rifugiati

SPIGNO MONFERRATO - In un periodo delicato, funestato dalla crisi pandemica ed economica, il sindaco di Spigno Monferrato, Antonio Visconti, non manca di dare il benvenuto ai nuovi abitanti. «La Pasqua quest’anno ci ha regalato cinque nuovi residenti, provenienti dalla Colombia - ha informato il primo cittadino - sono rifugiati e assistiti dalla cooperativa CrescereInsieme. E’ come se una cicogna avesse posto il nido a Spigno, lasciandoci due bimbi simpaticissimi (Maria e Diego) e il loro fratello più grande Daniel. Sono un bel regalo per la nostra scuola, da anni con numeri scarsi e a rischio».

Alla base del gesto del primo cittadino un'idea sana società e mutua assistenza: «Penso che l’accoglienza sia un bel gesto, sia dal punto di vista della carità cristiana, sia per proteggere l’Istituto Comprensivo».