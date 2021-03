Soccorsi in un appartamento di piazza Ferraris: falso allarme

ACQUI TERME - I Vigili del Fuoco di Acqui Terme sono intervenuti pochi minuti fa in piazza Ferraris in soccorso di una ragazza chiusa in un appartamento. Da alcuni giorni la donna non rispondeva al fidanzato e questi preoccupato, ha attivato i pompieri acquesi che, temendo il peggio, hanno chiesto l'ausilio del 118, nei frangenti, della Croce Rossa. Aperta la porta, la donna è stata trovata in uno stato di stordimento; 'sonno pesante' ha giustificato lei per non aver sentito gli insistenti tentativi via telefono e alla porta. Sottoposta ad un controllo del personale sanitario, il suo stato di salute è stato rilevato nella norma e non è quindi stato necessario il trasporto all'ospedale per accertamenti.