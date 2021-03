Piattaforma vaccini: la Protezione civile per l'inserimento dati

ACQUI TERME - Novità per la Protezione civile di Acqui Terme. Nei giorni scorsi alcuni volontari hanno sostenuto un corso online utile all’inserimento dei dati nella piattaforma vaccinale gestita dall’Asl. «Sono state fornite le credenziali per l’accesso al software, illustrate le procedure da seguire per la ricezione dei pazienti, quelle relative all’aggiornamento dei loro dati vaccinali con la consultazione del crono-programma della seconda inoculazione, diversa a seconda del vaccino prescritto – dichiara Lorenzo Torielli, presidente dei volontari acquesi – Questa collaborazione farà risparmiare dipendenti che l’Asl potrà impiegare altrove».

La proposta sarebbe stata rivolta anche ad altre associazioni della provincia alessandrina che collaborano con l’Azienda Sanitaria, ma queste, non essendo stata riservata loro una corsia preferenziale per la vaccinazione dei volontari, pare abbiano preferito, per cautela, non aderire.

Attesa la campagna vaccinale riservata nel prossimo weekend alla Protezione civile (convocata in massa presso l’hub Valfrè di Alessandria), i ragazzi acquesi dovrebbero il nuovo servizio la prossima settimana.