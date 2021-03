Progetto "Cantiere di lavoro": 12 posti dall'Unione Montana

PONTI - Un'opportunità di lavoro per 6 uomini e 6 donne, offerta dall'Unione Montana Suol d'Aleramo. Il progetto "Cantiere di lavoro Aleramo 2020" prevede una durata di 220 giornate lavorative per 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana, con un’indennità giornaliera di 25,12 euro per i giorni di lavoro effettivamente prestati. Le mansioni riguardano la manutenzione del verde pubblico, il taglio dell'erba e delle piante con utilizzo di motosega; lavori di manutenzione degli immobili comunali (compresi piccoli lavori di muratura); spazzamento delle strade e delle aree comunali urbane ed extraurbane; riordino archivi o pulizia degli immobili comunali, oppure semplici lavori d’ufficio.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, piazza XX Settembre 2 – 15010 Ponti (AL) tramite raccomandata o consegna a mano entro le 12 del giorno venerdì 2 aprile 2021.

Avranno la priorità i residenti nei Comuni dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, ovvero Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti e Spigno Monferrato, e nei comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Morsasco.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno sottoposti a colloquio e, in base alle opzioni indicate nella domanda di partecipazione, ad alcune prove pratiche attitudinali. Le prove pratiche si svolgeranno giovedì 15 aprile alle 15 nella sede dell’Unione Montana Suol d’Aleramo a Ponti. Le sedi di lavoro comprendono i Comuni appartenenti all'Unione Montana Suol d'Alerano.

Sul sito dell'Unione il bando e la domanda di ammissione.