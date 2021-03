Giornata mondiale dell'acqua: la Bollente si tinge di blu

ACQUI TERME - Dopo il verde per la festa di San Patrizio, oggi, lunedì 22, la Bollente di Acqui si colora di blu per celebrare la Giornata mondiale dell'acqua istituita dalle Nazioni Unite. La ricorrenza quest'anno è dedicata alla sensibilizzazione sull'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulle risorse idriche del pianeta e, quindi, sulla necessità di ridurre al minimo gli sprechi.

La Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra dal 1992 ogni 22 di marzo, è uno dei modi per portare l’attenzione sull’obiettivo 6 di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, “Acqua e servizi igienico-sanitari per tutti”, che intende migliorare le condizioni di quel 40 per cento di popolazione globale che ancora soffre per la scarsità di acqua e degli oltre due miliardi di persone che ancora non hanno accesso ai servizi igienici di base.