Ezio Cavallero coordinatore del PD acquese

ACQUI TERME - Nuovo vertice per il Partito Democratico acquese. Sabato scorso si è svolto online il congresso del Circolo PD locale per il rinnovo del Coordinamento e l’elezione del Coordinatore. Hanno partecipato il Commissario provinciale Pietro Gazzaniga e il Consigliere Regionale Domenico Ravetti, relazioni del Consigliere comunale Carlo De Lorenzi e del candidato coordinatore, poi eletto, Ezio Cavallero.

«Il coordinamento è formato da 25 membri, anche in rappresentanza di alcuni comuni della zona dove non sono costituiti circoli del PD – ha dichiarato Cavallero - Malgrado le oggettive difficoltà tecniche, la partecipazione al dibattito e alla votazione è stata soddisfacente. Il nuovo organismo direttivo ha di fronte a sé un lavoro importante di dibattito politico e di iniziativa nazionale e locale; in particolare il rinnovo previsto nel 2022 del consiglio comunale di Acqui Terme vedrà il PD come attore attivo del percorso che porti ad un miglioramento della nostra città».