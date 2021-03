Anche Spigno si candida a centro vaccinale

SPIGNO MONFERRATO - Il Belpaese sta raggiungendo l’importante traguardo delle 200mila vaccinazioni al giorno. La capillarità, a quanto dichiarano dalle stanze romane, sarebbe l’espediente necessario per far viaggiare a ritmi serrati le inoculazioni anti Covid-19. Dopo Bistagno dall’Acquese si leva un altro ‘Presente’. «L'Amministrazione del Comune di Spigno Monferrato sta operando per rendere il paese centro di vaccinazione anti-Covid-19 – informa il sindaco Antonio Visconti - Per fare ciò sono stati attivati contatti con l’Asl, tenuto conto della disponibilità dei medici curanti del territorio e della sezione Avis di Spigno. Di questo ringrazio tutti per la loro disponibilità».

Nell’attesa del responso alessandrino il primo cittadino guarda a criticità sanitarie ordinarie. «Inoltre sono in corso contatti per sopperire alla cronica mancanza di personale infermieristico nel sub-distretto di Spigno – ha continuato - Speriamo che, quanto prima, sia possibile riprendere il servizio prelievi per esami ematochimici, per un giorno ogni mese. Comunicherò al più presto ogni sviluppo della situazione».