Lucchini: "Vaccinazioni, al Movicentro si riprende martedì"

ACQUI TERME - «La situazione continua a rimanere fortunatamente sotto controllo», ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini nel video settimanale di aggiornamento. In città, comunica il primo cittadino, «sono circa 80 le persone costrette a isolamento domiciliare, dato che dal mese di febbraio è calato sensibilmente».

In base ai dati forniti dall'Asl, al momento sarebbero poco più di un ventina i pazienti Covid ricoverati all'ospedale 'Galliano', sei di questi degenti in terapia intensiva e tutti provenienti da altre zone della provincia. «Il lavoro di configurazione del nostro ospedale con una trentina di posti Covid aggiuntivi per i pazienti provenienti da altri territori per fortuna non ha avuto motivo di essere attivato. I posti a disposizione ci sono, ma al momento sono vuoti perché finora non c'è stata necessità di servirsene».

Venerdì 19 è stato momentaneamente sospese il ciclo vaccinale al Movicentro. Le vaccinazioni riprenderanno dalla giornata di martedì poiché si è conclusa una fase di programmazione che riguardava i sieri Pfizer. «Dal 23 si proseguirà con le somministrazioni alle persone comprese nella fascia d'età 70-80 e le altre categorie come da programma», ha concluso Lucchini.

Negli altri Comuni

In base ai dati forniti dall'Unità di crisi, nel resto dell'Acquese la situazione risulta pressoché stabile, anche se rispetto all'andamento delle ultime settimane in alcuni paesi si conta qualche caso in più. Due nuove positività a Cassine, dove i contagi passano da 5 a 7. A Bistagno i positivi sarebbero al momento una dozzina, «nessuno con problemi gravi», ha assicurato il sindaco Vallegra. Nei due piccoli comuni di Montaldo Bormida e Orsara Bormida al momento sarebbero rispettivamente 9 e 6 gli abitanti positivi. Anche a Montechiaro si registrerebbero 6 residenti positivi.

Dieci i comuni del territorio "Covid free": Gamalero, Ricaldone, Grognardo, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Malvicino, Pareto, Spigno Monferrato e Merana.