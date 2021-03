Con il Rotary Club un defibrillatore per la Monteverde

ACQUI TERME - È stato installato ieri mattina, venerdì 19, alla scuola Monteverde un defibrillatore semiautomatico, un importante dispositivo salvavita in caso di arresto cardiaco donato dal Rotary Club di Acqui Terme.

«L’iniziativa si inserisce idealmente nel progetto Acqui Cardioprotetta, nel quale il Comune di Acqui Terme ha lavorato per creare una fitta sinergia e collaborazione tra soggetti pubblici e privati per una rete di DAE che possa essere utilizzata in caso di emergenza» dichiarano da Palazzo Levi

«Formulo i miei più sinceri ringraziamenti al Rotary Club di Acqui Terme – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – per questa generosa donazione. L'installazione del defibrillatore è importante, in quanto sarà a disposizione di tutta la scuola e rappresenta un gesto di attenzione, soprattutto verso la nostra comunità più gio