A Cassine sventola il tricolore, non solo per la Milano-Sanremo

CASSINE - Domani l’Acquese sarà attraversato dalla gara ciclistica Milano-Sanremo. Il Gruppo Alpini di Cassine ha deciso di abbellire il tratto urbano della Sp30 con tante bandiere tricolore. «Vogliamo festeggiare due eventi – ci spiega il portavoce Pietro Ferrara – i 160 anni dell’Unità d’Italia ed il passaggio dell’importante gara ciclistica».

La memoria della Penna nera corre al passato cercando, con non poche difficoltà, di ricordare quando è stata l’ultima volta che Cassine sia stata attraversata da una gara di caratura nazionale. «Il giro d’Italia quindici anni fa? – ipotizza incerto – Quello che riteniamo importante, in questo momento tanto critico, è trasmettere un’immagine del paese che possa sollevare gli animi di tutti, partecipanti, cittadini e spettatori da casa». Con l’assenza del pubblico mancherà l’aspetto corale della festa sportiva legata alla tradizionale gara ma gli Alpini vogliono comunque trasmettere un messaggio incoraggiante. «Per i ciclisti entrare in un paese addobbato di tricolore potrebbero apprezzare il gesto, il pubblico, che vedrà il nostro paese in tv, sentirsi rincuorato. Veder sventolare la nostra bandiera ispira sempre pensieri positivi di unità e mai come in questo periodo è importanti sentirsi appartenenti ad una comunità». Gli Alpini hanno incassato anche i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.