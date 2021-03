Videosorveglianza: dalla Prefettura l'ok al sindaco Visconti

ALESSANDRIA - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito nella mattinata di oggi (lunedì 15) in Prefettura ad Alessandria e collegato in videoconferenza con il sindaco di Spigno Monferrato, Antonio Visconti, sulla base degli approfondimenti di carattere tecnico condotti dalla Questura e dal Comando Provinciale Carabinieri ha espresso parere favorevole all’attuazione del progetto di videosorveglianza predisposto dal Comune di Spigno che, grazie alle tecnologie impiegate e ai punti di sorveglianza scelti in maniera strategica, contribuirà ad avere una maggiore sicurezza sul territorio.

Tutti i componenti del Comitato hanno sottolineato il grande senso di responsabilità dimostrato finora dalla popolazione durante tutta il periodo pandemico così come dagli esercenti di tutta la provincia e hanno espresso la necessità di proseguire con un'ampia collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e gli organi di Polizia Locale, nell’ottica di assicurare controlli capillari ed equilibrati in tutto il territorio.