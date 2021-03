La Bollente è ripartita. Euromac Mix, prima vittoria

ACQUI - Il ritorno alla vittoria, dopo quasi un mese, ha un sapore speciale per La Bollente Negrini Cte Acqui. Il sapore della ripartenza, della normalità quasi ritrovata dopo lo stop forzato per alcune positività nel gruppo. Contro Pavic Erresse partenza in salita per la squadra di Bob Astori, che cede il primo set, 22/25, ma la risposta nel secondo, 25/13, fotografa la determinazione di tutti. Che serve, molto, negli altri due parziali, decisi ai vantaggi, 27/25, 26/24, un 3/1 che rilancia le quotazioni dei termali, che hanno tre gare da recuperare e molte opportunità per avvicinare le posizioni di testa nel girone A1 della serie B.

LA PRIMA VOLTA DI CASALE

Riposo forzato, nell'A2, per Novi (su richiesta di Spezia), e in serie B1 femminile sesto rinvio per Arredo Frigo Valnegri Acqui, che tornerà in campo il 27 marzo, è una giornata speciale, in B2 femminile, per Euromac Mix Casale, che festeggia il primo successo, netto, un 3/0 perentorio su Gonzaga Milano per le ragazze di Francesco Ercole. Primo set lottato, 25/23, secondo dominato, 25/15, il terzo è una battaglia, chiusa 27/25 dalle casalesi.

OVADA, DOPPIO STOP

In serie C femminile, dopo l'anticipo vittorioso di Nuova Elva Occimiano su Zs Ch Valenza (3/1), salta l'impegno esterno di Alessandria Volley per alcune positività nel Mokaor Vercelli. In campo solo le due ovadesi: le ragazze di Cantine Rasore cedono in casa a Club76 PlayAsti, nuova capolista del girone. Il sestetto di Petrone si illude, 25/17, poi le astigiane prendono il controllo della partita e si impongono, 1/3, 15/25, 21/25, 19/25.

In C maschile a senso unico il confronto tra Plastipol e la capolista Stamperia Alicese Santhià: 3/0 per gli ospiti, netto il divario, confermato dai punteggi, 16/25, 14/25, 20/25.