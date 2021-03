Astra Zeneca, anche in provincia il lotto ABV5811

ALESSANDRIA - Le notizie si rincorrono. Prima la Regione Piemonte ha sospeso la somministrazione di Astrazeneca alla notizia della morte a Biella di un docente a cui ieri era stato inoculato il vaccino; poi dopo due ore, si torna alla normalità con il divieto circoscritto al lotto interessato, l'ABV5811.

«Alla prima notizia abbiamo immediatamente contattato tutti i centri vaccinali ordinando di sospendere le vaccinazioni con Astrazeneca e di utilizzare un altro vaccino se disponibile, Pfizer o Moderna, da inoculare ai soggetti convocati per oggi (onde evitare di rimandali a casa) - ci ha spiegato il dottor Giacomo Bruzzone, responsabile del servizio vaccini Asl Alessandria - Poi è arrivata la seconda notizia. Abbiamo prontamente verificato la disponibilità del lotto segnalato rilevando la presenza di solo due flaconi o poche dosi, non so però dire presso quale sede».

Quindi precedente al blocco della Regione sono state inoculate dosi tratte dal lotto sospeso? «Si, presumibilmente si - ha risposto l'intervistato - Non so dire però quante dosi siano arrivate e quante somministrate. Posso però assicurare che l'Asl di Alessandria non ha rilevato nessun effetto collaterale grave. Quindi niente di diverso dagli altri lotti».