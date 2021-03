Interrogazione di Fornaro per l'ufficio postale di Cartosio

CARTOSIO - Una interrogazione a risposta scritta è stata presentata dall’Onorevole Federico Fornaro al Ministro dello Sviluppo economico. Oggetto dell’istanza, l’ufficio postale di Cartosio. «E’ aperto solo tre giorni alla settimana. La riduzione del servizio comporta inevitabilmente il formarsi di code fuori dall’ufficio da parte delle persone in attesa – si legge - gli utenti serviti dall’ufficio postale sono in larga parte anziani che, pur appartenendo ad una categoria fragile e bisognosa di protezione in questa fase emergenziale, sono costretti a lunghe attese in piedi, sotto il sole o la pioggia».

L’ufficio cartosiano sarebbe un punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per i paesi limitrofi. «Sarebbe importante portare almeno a quattro i giorni di apertura e ripristinare l’attività dell’ufficio nella giornata del sabato – continua il Capogruppo di Leu alla Camera e chiede - se il Ministro interrogato sia a conoscenza della grave situazione generata dal protrarsi della riduzione di orario e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per superare questa situazione che sta arrecando notevoli disagi alla comunità di Cartosio».