Acqui Azione: "In attesa del bando, appalti a parenti"

ACQUI TERME - Intervento al vetriolo di Acqui Azione. Focus puntato sulla manutenzione delle aree verdi. «Convenienza, contrasto di interessi o inopportunità? – si chiedono i seguaci di Calenda – Chiamatela come volete ma quando un’amministrazione comunale paladina della ‘honestà’ rigorosa affida per l’ennesima volta un incarico ad una azienda di proprietà di parenti di un consigliere, qualcosa ce lo possiamo domandare?».

Al centro dell’intemerata di Acqui in Azione la determina numero 136 che appunto assegna la gestione delle aiuole comunali e non solo all’Acqui Garden S.r.l. Nello stesso documento viene preso atto che sarebbe in fase di predisposizione un bando per la gestione complessiva del verde ma che nell’attesa dell’aggiudicazione l’Amministrazione ha il dovere di garantire, nell’immediato, la gestione del servizio all’interno di diverse aree. «In sostanza mentre si aspetta il bando si affida questo incarico diretto di 8mila euro» concludono.