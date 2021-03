Eccellenza in campo dall'11 aprile

ALESSANDRIA - Adesso c'è anche una data per la ripartenza dell'Eccellenza, l'11 aprile. Dopo una attenta riflessione, i vertici della Federcalcio piemontese hanno preferito andare oltre le prime due indicazioni, 28 marzo e 4 aprile (Pasqua), anche per concedere alle squadre un tempo congruo per riprendere la preparazione dopo oltre quattro mesi.

In attesa che il consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, convocato per mercoledì 10 marzo, si pronunci sul format, prima dell'approvazione definitiva da parte del presidente federale Gabriele Gravina, il direttivo piemontese insiste sul fatto che le delibere della Figc "rappresentano una opportunità e non un obbligo. Opportunità che potrà essere accolta o meno dalle società". Nei prossimi giorni, dopo la riunione del 10, i vertici regionali inconteranno i sodalizi di Eccellenza maschile, in cui la provincia ha Acqui e Castellazzo, Eccellenza femminile, con Novese, Borghetto e Olimpia, e serie C1 di calcio a 5 "per condividere le decisioni.

Dunque per i club che decideranno di tornare in campo è il momento di ricominciare a giocare,una parvenza di normalità, pur con incognite sui numeri effettivi delle squadre al via.