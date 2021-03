Volontari civici: domenica pulizie sulla pista ciclabile

ACQUI TERME - Altra convocazione per gli instancabili volontari civici della città di Acqui Terme. Questa volta l’appuntamento è per domenica 7 alle 9 davanti al Bar La Rotonda in Via Acquedotto Romano 98. «Una mattinata al servizio della comunità per tutti coloro che hanno a cuore il proprio territorio – dichiarano da Palazzo Levi - Assieme all’Amministrazione comunale, i partecipanti saranno impegnati a prendersi cura della pista ciclabile e a rimuovere ulteriori rifiuti abbandonati nei fossi della Circonvallazione. Ai volontari basterà essere muniti di mascherina e guanti, mentre i sacchetti verranno forniti dall'Ente locale».

L’evento è riservato agli iscritti all'Albo dei Volontari Civici, istituito dal Comune sempre pronto a nuove adesioni. Moduli a disposizione sul sito dell’ente locale. Info: 0144.770208