Arredo Frigo Valnegri rinvia ancora

ACQUI - TERME - Solo una parte delle atlete di Arredo Frigo Valnegri Acqui ha, ora, il tampone negativo. Altre sono ancora bloccate in casa e per la formazione di B1 femminile, che avrebbe dovuto ricevere, domani, le toscane del Castelfranco, è ancora rinvio, il quinto consecutivo. Di fatto solo tre gare della prima fase e poi tutto fermo, un lungo eleneco di recuperi e, prima ancora, come da protocollo, le visite di idoneità medica per la ripresa dell'attività dopo un mese.

Tre le partite saltate, in B maschile, da La Bollente Negrini Cte, che però si allena da dieci giorni, a ranghi ridotti in attesa di recuperare tutti e cinque i positivi. La squadra di Bob Astori giocherà domani sera a Savigliano, contro Gerbaudo, e a fine marzo avrà il primo dei recuperi, con Alto Canavese.