"Nessun focolaio, Primaria e Materna chiuse solo per precauzione"

BISTAGNO - «Comunico che oggi in paese abbiamo registrato due guarigioni e due nuove positività, con sintomi lievi», è l'annuncio dei sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra, in merito alla situazione contagi sul territorio comunale. Al momento sono 15 gli abitanti in isolamento domiciliare, «nei prossimi giorni, però, il numero potrebbe aumentare. Al fine di monitorare al meglio la situazione sanitaria i "nostri" medici di famiglia stanno effettuando diversi tamponi rapidi. Attualmente - continua Vallegra - non abbiamo focolai in paese e nelle scuole. Abbiamo solamente predisposto la chiusura della "Primaria" lunedì scorso per effettuare alcuni accertamenti inerenti la positività di un insegnante. La "Materna" è tutt'ora chiusa per lo stesso motivo, ma dovrebbe aprire domani, venerdì 5, o lunedì 8. Per la sua riapertura attendiamo il via libera dal Sisp. Per ogni positività effettuiamo sempre con scrupolo tutti gli accertamenti previsti. L'amministrazione comunale e i medici di famiglia, ad ogni modo, esortano tutti al continuo e costante rispetto delle regole base di prevenzione».

Il punto sulle vaccinazioni agli over 80: «Il Comune in queste settimane ha dato la massima disponibilità per reperire i numeri di telefono dei residenti ultra ottantenni (sono 184) e fornire supporto ai medici di famiglia. Anche se non richiesto da nessuno, abbiamo iniziato a stilare l'elenco dei residenti con età compresa tra i 70 e gli 80 anni (sono 224) e relativo contatto. Questo per avere già un elenco e non farci trovare impreparati quando arriverà il loro turno». Vallegra precisa poi che il Comune «non ha alcun tipo di competenza ed autorità per stilare liste prioritarie. Siamo al corrente che in paese persone di 80 anni sono già state vaccinate e persone di 95 anni no, ma questo non dipende da noi»