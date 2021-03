Volontari Aib e Pro Loco sulla Sp30: recuperati 27 materassi

SPIGNO MONFERRATO - Domenica 28, di buon mattino, un nutrito gruppo di volontari dalla Pro loco e A.I.B. di di Spigno Monferrato, unitamente ai tanti volenterosi che hanno risposto all’appello delle onlus, muniti di giubbini rifrangenti, guanti, mascherine, pinze raccogli rifiuti e capienti sacchi, (e presidi anti contagio), hanno percorso, nei due sensi di marcia, il tratto della Sp30 che insiste sul territorio comunale.

Scortati dai mezzi dell’AIB, i volontari hanno ripulito da ogni genere di rifiuto, le cunette e le scarpate che costeggiano la principale arteria stradale che unisce Alessandria a Savona riempiendo, e differenziando circa 50 sacchi tra vetro, plastica, lattine, carta e rifiuti non riciclabili.

«Purtroppo, nel corso delle operazioni di pulizia è stata rinvenuta un’area sulla quale sono statti abbandonati numerosi rifiuti ingombranti non urbani, nella fattispecie ben 27 materassi – informano sconcertati - i volontari hanno prontamente notiziato le autorità competenti le quali si sono immediatamente attivate per organizzare la rimozione e lo smaltimento del materiale nonché individuarne i responsabili». Circostanza (tristemente) curiosa, ma non unica. Che ci sia qualche struttura ricettiva del territorio spregiudicata? «Non è la prima volta che sul territorio comunale vengono abbandonati ingenti quantitativi di materassi usati – la notizia inaspettata - pertanto vorremmo sensibilizzare la popolazione nel segnalare tempestivamente agli organi di polizia eventuali automezzi o situazioni sospette, al fine di arginare questi spiacevoli episodi di inciviltà. I costi, sia in termini ambientali che economici (per lo smaltimento), ricadono direttamente sull’intera comunità spignese».

Atteso il successo le associazioni aderenti stanno già pensando alla prossima Giornata ecologica.