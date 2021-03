Volontari civici, puliti 500 metri di fossi: 50 sacchi di rifiuti

ACQUI TERME - Oltre 500 metri di fossi sono stati ripuliti dai Volontari civici nella giornata di domenica 28. Dal ponte Carlo Alberto lungo un tratto della circonvallazione, 15 volontari hanno raccolto oltre 50 sacchi di rifiuti, recuperato due pneumatici, un lavandino, una batteria, alcuni barattoli di vernice, un ferro da stiro e ulteriori materiali abbandonati.

Ma non solo fossi; i partecipanti delle Giornate ecologiche indette da Palazzo Levi, presenti anche il sindaco Lorenzo Lucchini e l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando, si sono dedicati al riordino dell'androne della Caserma Cesare Battisti. Le squadre di volontari hanno lavorato per circa tre ore muniti di giubbotto catarifrangente, guanti, pinze e sacchi dell'immondizia, occupandosi attivamente della pulizia della città.

«Voglio ringraziare tutti i volontari e manifestare il mio plauso per questo gesto di rispetto per l'ambiente e la città – afferma l’assessore all’Ambiente Gianni Rolando –. Il senso civico di queste persone che dedicano il loro tempo alla cura del territorio è un esempio per i tanti cittadini rispettosi delle regole. Acqui Terme si è sempre saputa distinguere per l'attaccamento della comunità al territorio, come è avvenuto nei momenti più concitati del 2020 durante l’emergenza sanitaria. Continueremo a programmare queste iniziative nelle prossime settimane, con la stagione primaverile alle porte».

Sempre aperte le porte del Comune per chi volesse arruolarsi nei Volontari civici. Info: 0144.770.307.

(Nelle foto il sindaco Lucchini e l'assessore Rolando, che hanno partecipato all'iniziativa)