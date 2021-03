Premio 'Edito e Inedito': via al bando 2021

ACQUI TERME - Atteso il successo ottenuto dalla scorsa edizione del Premio Acqui Edito e Inedito, Palazzo Levi ha dato il là alla “macchina” organizzativa della terza esperienza. Il bando 2021 (scaricabile anche dal sito www.acquistoria.it) come sempre rivolto ad ampliare l’alveo del Premio Acqui Storia a nuove tipologie di opere storiche e a scrittori emergenti, conferma la collaborazione con le due case editrici De Ferrari Editore di Genova e Impressioni Grafiche di Acqui Terme.

Il Premio Acqui Edito e Inedito consta di quattro sezioni: una dedicata al graphic novel edito, una alla narrativa inedita – romanzi familiari, un’altra riservata alle tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca e ai saggi storici inediti e l’ultima al Romanzo Storico inedito. «Possono partecipare alla Sezione Edita i romanzi grafici a fumetti di argomento storico, storie illustrate a cavallo tra il giornalismo, la narrativa e il fumetto che aderiscono a temi e vicende reali – informano gli organizzatori - Possono concorrere alla Sezione Inedita - Narrativa - Romanzi familiari: romanzi, racconti lunghi o raccolte di racconti che trattano le vicissitudini di una stirpe, storie romanzate attraverso le generazioni che trattano di tradizioni e radici territoriali. Sempre nell’Inedita Tesi e saggi storici su argomenti di storia dal secolo XVIII ad oggi. Per Romanzo Storico, romanzi, racconti lunghi o raccolte di racconti di argomento storico che si basano su documenti d’archivio e ricerche archivistiche che costituiscono una cornice all’intreccio avventuroso che segue – con un avvertimento - la storia deve essere romanzata con linguaggio divulgativo e non deve essere un saggio».

Le Case editrici e gli Autori possono inviare le opere concorrenti entro il 30 giugno 2021. Fra queste i Giurati individueranno un vincitore per ogni categoria di concorso. I vincitori presenteranno la loro opera nel corso della cerimonia di premiazione dedicata al Premio Acqui Edito e Inedito che si svolgerà presumibilmente nel mese di novembre 2021 e la cui data precisa sarà comunicata a Editori e Autori. Il vincitore della sezione dedicata al Graphic Novel Edito riceverà un riconoscimento, i vincitori delle sezioni Inedite saranno invece premiati con la pubblicazione delle loro opere vincitrici a cura delle due Case Editrici De Ferrari Editore e Impressioni Grafiche. Le opere pubblicate verranno inoltre presentate nel corso della successiva edizione del Premio. La pubblicazione degli inediti avverrà entro e non oltre dicembre 2022.

La scorsa edizione

La 2^ edizione del Premio Acqui Edito e Inedito si è conclusa con la cerimonia di premiazione online nel mese di dicembre 2020 che ha riscosso un grande successo, vista l’elevata qualità delle opere vincitrici e la professionalità del presentatore, Danilo Poggio, che ha condotto la cerimonia con ritmo incalzante.

La Giuria della Sezione Edita dedicata ai Graphic Novel ha decretato la vittoria di Vittorio Giardino, con il volume "Jonas Fink. Una vita sospesa", Rizzoli Lizard.

Nelle Sezioni Inedite la Giuria ha proclamato la vittoria di Marzia Taruffi con il volume “Il Podestà ed Esterina” per la Sezione narrativa – romanzo familiare, e di Rocco Lentini con il volume “Intellettuali e fascismo. Il "caso" Calabria” per la Sezione saggio storico, che vengono premiati entrambi con la pubblicazione a cura di De Ferrari Editore. Risulta vincitore della Sezione Tesi di Laurea, Fabrizio Nocera con la Tesi di Laurea “Le bande partigiane lungo la linea Gustav. Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart” e Manuela Agnelli con il volume “Con i sassi in mano” per la Sezione Romanzo Storico, premiata con la pubblicazione a cura di Impressioni Grafiche.

Una menzione speciale è stata inoltre riconosciuta a Irene Fabiani per la tesi di laurea “Tra memoria e storia. La vicenda di Osvaldo Fabiani, Medaglia d'Argento della Grande Guerra” e a Bruna Viazzi, per il volume “Luna di zucchero” che ha partecipato alla Sezione narrativa – romanzo familiare.

Il Premio Acqui Edito e Inedito, nato in seno all’Acqui Storia, si presenta come un Bando autonomo, con un percorso indipendente dallo storico Premio. L’Acqui Storia è uno dei più prestigiosi premi letterari del panorama culturale italiano ed internazionale, senz’altro il maggiore per quanto riguarda la storia sui libri, al cinema ed in Tv e continua ad essere sostenuto dagli enti promotori: la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, massimo ente finanziatore del premio, la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Comune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura, cui fa capo la concreta organizzazione della manifestazione.