Muletto prende fuoco: fiamme nel capannone

MELAZZO - È successo qualche ora fa. Ad Arzello, frazione di Melazzo, un muletto, mezzo da lavoro, ha preso fuoco all'interno di un capannone utilizzato da un appassionato di meccanica come piccola officina. Per fortuna al momento dell'incendio non c'era nessuno nei locali. Un passante, notati dei bagliori dalle finestre, ha chiamato i Vigili del fuoco di Acqui Terme che sono intervenuti a breve giro. Spente le fiamme, circoscritte al veicolo e a qualche attrezzatura vicina, hanno provveduto a tirar fuori dai locali gli oggetti attinti dalle fiamme ed al momento sono ancora impegnati in loco per i debiti controlli di sicurezza. Intervenuti anche i Carabinieri di Acqui Terme. La causa dell'incendio è ancora al vaglio dei tecnici, ma pare che a generare la scintilla sia stato un falso contatto dell'impianto elettrico del mezzo.