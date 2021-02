Auto finisce in un fosso lungo la Sp 210

CAVATORE - Incidente sulla Sp210 nel Comune di Cavatore. Una berlina grigia, intorno alle 15.30, in un tratto caratterizzato dalla carreggiata stretta e da una sequela di curve, ha perso il controllo ed uscendo di strada, è rotolata giù nella scarpata che separa l'arteria da una strada vicinale. Allertati i Vigili del Fuoco di Acqui Terme, prontamente sono intervenuti unitamente all'ambulanza 118 ed una pattuglia dei Carabinieri. Il conducente, soccorso dal personale del 118, ha riportato ferite lievi. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di studio. Certo non avrà aiutato la scarsa visibilità lungo un tratto di strada stretto e tortuoso.