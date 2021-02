Nizza, crolla casa in centro

NIZZA MONFERRATO - Nel silenzio notturno, oggi alle 4.30 circa, un boato ha svegliato gli abitanti di via Cordara a Nizza Monferrato. Una vecchia abitazione disabitata è infatti crollata di fatto rovinando su se stessa. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Nizza (la caserma dista un centinaio di metri) supportati dai colleghi di Asti. Pare che la causa dell’evento sia da attribuire a carente manutenzione.

La strada è stata chiusa e, unitamente ai tecnici, il sindaco Simone Nosenzo sta valutando l’eventuale sgombero delle case circostanti ed in particolare della residenza per disabili posta di fronte l’edificio crollato (di cui rimane in piedi la facciata). La demolizione totale e la rimozione delle macerie, riferiscono indiscrezioni, dovrebbe aver luogo entro due giorni ad opera del proprietario titolare di una ditta di costruzioni.