Pettegolezzi Covid sulle cresime, don Domenico: "Stiamo tutti bene"

CARTOSIO - Le male lingue non hanno risparmiato la parrocchia di Cartosio paventando contagiati 'illustri' e pericolose cerimonie. A zittire le voci serpeggianti è intervenuto Don Domenico Pisano: «Vorrei tranquillizzare tutti quelli che hanno sentito voci false, sul mio stato di salute, come quello del vescovo per non dimenticare i cresimati - comunica - vi posso dire che il vescovo sta benissimo e sta adempiendo a tutti i suoi doveri di vescovo in diocesi e a Roma, i cresimati stanno bene, io sto bene e vi informo anche che ho fatto il vaccino, e poi il 4 marzo farò la seconda puntura, perché a marzo inizierò a visitare i malati nell'ospedale di Acqui, insieme ad altri sacerdoti. Ovviamente andrò soltanto nei reparti "non covid"». Poi l'invito:«È giunta l'ora di smettere di mettere in giro voci false, che più che confusione non portano».