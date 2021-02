Vallegra: "Nessun dipendente comunale infetto, solo fake news"

BISTAGNO - Da qualche giorno nel paese di Bistagno serpeggiano pettegolezzi pericolosi. Ad smorzare l’estro fantasioso di qualche cittadino è intervenuto il sindaco Roberto Vallegra: «Qualche buontempone ha messo in giro la voce che un dipendente comunale (nonché autista del pulmino) è risultato positivo al Covid-19 – informa - La notizia è assolutamente falsa! Gli autisti degli scuolabus sono regolarmente controllati. Se in futuro dovessero contrarre il virus, saranno messi da subito in isolamento domiciliare con tutti gli accertamenti del caso».

La raccomandazione è di usare il buonsenso. «Non bisogna parlare per sentito dire creando inutile terrorismo – continua - Da mesi stiamo cercando di seguire nel migliore dei modi l'andamento dell'epidemia con un confronto giornaliero con i medici di famiglia e l'Asl. Su una positività o presunta positività vengono sempre fatti con scrupolo tutti gli accertamenti previsti e seguite tutte le direttive vigenti in materia».

In conclusione una notizia per niente indifferente: «Il dipendente comunale in questione si riserva di sporgere denuncia contro ignoti».