Tamponi positivi, Arredo Frigo rinvia ancora

ACQUI TERME - Secondo rinvio per Arredo Frigo Valnegri: l'esito dei tamponi rapidi ha evidenziato nuove positività tra le giocatrici e all'interno del gruppo squadra. Saranno necessari ora tamponi molecolari, ma tutto il team, staff compreso, è in isolamento e l'attività è, dunque sospesa. Un piccolo 'cluster' interno: i dati sono stati comunicati alla Federvolley, che ha rinviato anche il confronto esterno con Quarrata, in calendario sabato alle 18.

La situazione è continuamente monitorata. "Ci auguriamo che si possa tornare presto alla normalità e al lavoro in palestra". Il calendario, già compresso con la nuova formula, rischia ora di diventare un tour de force per le termali, tra turni regolari e recuperi.