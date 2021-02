Mercatino dell'antiquariato: stop per tutto febbraio

ACQUI TERME - Sembrava una sospensione a brevissimo termine quella ordinata da Palazzo Levi in occasione del mercatino degli Sgaientò che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 24 gennaio, invece lo stop alle bancarelle dell'antiquariato perdurerà per tutto il mese di febbraio. La misura è stata adottata dal Comune in via precauzionale per evitare assembramenti in una fase ancora critica dell'emergenza epidemica, anche in considerazione del fatto che nelle ultime settimane il numero delle positività nel comune di Acqui è in crescita.

Eventuali 'marce indietro' per il mese di marzo dipenderanno quindi dall'evoluzione della curva dei contagi sul territorio comunale.