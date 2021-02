Verde pubblico: i volontari civici si mobilitano per fare pulizia

ACQUI TERME - Sarà una coincidenza, ma a poche ore dalla critica del Partito Democratico sullo stato della città, il Comune di Acqui Terme annuncia una mobilitazione di tutti i volontari civici per una mattinata rivolta alla tutela dell’ambiente.

«L'iniziativa si svolgerà domenica 14 febbraio e inizierà alle 9 presso il parcheggio del Bar Rotonda – annunciano da Palazzo Levi - All’evento potranno partecipare esclusivamente coloro che sono iscritti all'Albo dei Volontari Civici, istituito dal Comune di Acqui Terme. Tutti i volenterosi saranno coinvolti per una pulizia dei terreni che corrono a fianco della pista ciclabile “Terme e Natura” e di altre aree comunali. Il tutto sarà svolto in completa sicurezza: all'aria aperta, rispettando il giusto distanziamento e indossando mascherine e guanti».

«Sarà una giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente – spiega l’assessore Gianni Rolando –, dove la partecipazione civica e l'impegno per il bene comune faranno da contraltare alla maleducazione e alla mancanza di rispetto. Penso che difendere l'ambiente circostante sia una sfida importante per il futuro. Queste giornate dedicate alla cura delle nostre aree sono nate su iniziativa di alcuni volontari. Eventi del genere sono un esempio utile per sensibilizzare la cittadinanza alla cura e al rispetto dell’ambiente poiché questo è un territorio che merita solo di essere amato».

Rammentano dalla Casa comunale che tutte le persone maggiorenni possono iscriversi all'Albo dei Volontari Civici, chiamando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (0144.770307).