Consultazione pubblico contro lo stoccaggio radioattivo

CASTELNUOVO BORMIDA - E’ stato convocato per stasera alle ore 19 un Consiglio comunale straordinario chiuso al pubblico. Il sindaco di Castelnuovo Bormida, Giovanni Roggero ha chiamato gli eletti ad deliberare un unico punto all’ordine del giorno: una consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi ‘AL13’ e parco tecnologico. Il primo cittadino lo aveva promesso già nelle prime ore dopo la diffusione della notizia sul Deposito Atomico Nazionale ed è stato di parola: «In questa battaglia contro l’installazione coinvolgerò tutti, Giunta, Consiglio Comunale e paesi vicini». Stasera sarà l’assemblea castelnuovese ad esprimere il proprio parere. La seduta sarà registrata e il file audio messo a disposizione degli interessati.