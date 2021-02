Occhiali che non usi più? Non buttarli, donali a chi ne ha bisogno

ACQUI TERME - Un'iniziativa del Lions Club Acqui Terme Host in collaborazione con farmacie, supermercati e ottici dell'Acquese per aiutare chi ha problemi di vista e non può permettersi un nuovo paio d'occhiali. Da questa settimana ha preso il via la raccolta di occhiali usati promossa dai Lions per la quale non occorre alcun impegno economico, «ma semplicemente un paio di occhiali da vista o da sole ormai non più usati. Anziché smaltirli nella spazzatura - fa sapere l'associazione filatropica - questi potranno essere consegnati nei punti di raccolta aderenti. Chi porta gli occhiali ne ha almeno un paio che non usa più e che può quindi donare, facendoli diventare preziosi per gli occhi di un’altra persona, in special modo in questo delicato periodo in cui la situazione economica costringe molti a non curarsi».

Gli occhiali raccolti verranno inviati al Centro Italiano Lions di Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso - che è uno dei 19 centri di raccolta esistenti al mondo - dove saranno puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, prima di essere inviati a chi più ne ha bisogno.

Di seguito i punti di raccolta ad Acqui Terme: Supermercato Giacobbe, Supermercato Gulliver, Supermercato Bennet, Supermercato Conad, Ottica Pandolfi, Centro Ottico Prisma, Ottica Solari, Farmacia Centrale, Farmacia Albertini, Ospedale Civile.

Punti di raccolta fuori dalla città termale: Farmacia dott. Maranzana (Srevi), Farmacia dott. Mora (Ponzone e Cartosio), Farmacia F.lli Gallo (Monastero Bormida).