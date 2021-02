In paese due colonnine per la ricarica delle auto elettriche

BISTAGNO - Sono state installate nei giorni scorsi in via Martiri della Libertà ed a breve saranno attivate due colonnine per la ricarica delle auto elettriche volute dalla Casa comunale. Ma non sono le uniche: un’altra colonnina era già stata installata dai titolari dell’Hotel Monteverde (a spese proprie) a disposizione non solo della clientela.

«Atteso il crescente interesse per la mobilità elettrica, abbiamo deciso di mettere un altro servizio a disposizione di cittadini e visitatori, soprattutto stranieri, sempre trasportati da auto ibride o totalmente elettriche – ha spiegato il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra – Inoltre, l’installazione in zona campo sportivo, a due minuti dalle vie principali, assicura la conservazione dei parcheggi del centro utilizzati nella norma per soste più brevi rispetto a quelle necessarie alle operazioni di ricarica».

Come sempre, un pensiero è rivolto alle due ruote. «Non più tardi di aprile installeremo una colonnina per la ricarica delle mountain bike assistite che stanno spopolando in tutte le località – annuncia – In primavera partirà la stagione sentieristica e saranno in tanti i turisti muniti di bici elettrica. Il nostro proposito è: mentre attendono la ricarica del mezzo, girano per il paese e fanno visita ai nostri commercianti».