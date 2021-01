'Slargo dei Giusti', la Comunità Ebraica di Torino ringrazia gli acquesi

ACQUI TERME - «La Giunta unanime ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa che riprende i profondi legami tra la città di Acqui e la Comunità Ebraica, testimoniati anche dalla presenza di diversi Giusti, alcuni dei quali ultimamente riconosciuti», con queste parole Edoardo Segre, segretario generale della Comunità Ebraica di Torino ha voluto ringraziare la città di Acqui e l'amministrazione comunale per l'intitolazione dell'area adiacente al Cimitero Ebraico ai 'Giusti' acquesi della Shoah. Lo spazio compreso tra il cimitero e un tratto di via Mantova, proprietà della Comunità Ebraica di Torino, prenderà il nome di 'Slargo dei Giusti'.