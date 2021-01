Bosio torna sul post incriminato: "Sono stato frainteso"

ACQUI TERME - Travolto dalle polemiche per il "Parliamone" pubblicato sui social con tanto di faccine allusive a commento di un articolo dell'Ansa che annunciava l'intenzione da parte della ministra Lucia Azzolina di ridurre le tempistiche degli esami di Maturità con un maxi orale in presenza senza prove scritte, l'ex sindaco di Acqui Bernardino Bosio prova a mettere una toppa laddove il buco pare ormai troppo grande. Sul proprio profilo Facebook, nella serata di ieri Bosio (per il quale il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico di Alessandria hanno chiesto le dimissioni da Amag Ambiente) ha pubblicato un post in cui elenca una serie di osservazioni critiche di mera natura politica che, a suo dire, spiegherebbero il vero significato del termine utilizzato, al quale, sempre a suo dire, non dovrebbe essere associata alcuna connotazione sessista.