Luci nuove in alcune vie della città

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui ha dato incarico alla ditta Acqui Energia, manutentrice dell'illuminazione pubblica, di provvedere al ripristino degli impianti luce che presentano malfunzionamenti in zona via San Lazzaro-via Marenco, strada Fontana d'Orto e nel sottopasso ferroviario di via Alessandria-via Trasimeno.

Gli interventi, definiti "indispensabili" da Palazzo Levi, prevedono una spesa complessiva (Iva compresa) di 4mila e 400 euro.