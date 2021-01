Dal Comune un bonus per le piccole e medie imprese locali

SPIGNO MONFERRATO - C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare domanda. L’amministrazione comunale del sindaco Antonio Visconti ha emesso il bando ‘Bonus Spigno’, una iniziativa che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle piccole e medie imprese di settori somministrazione, commercio e servizi, inclusi quelli svolti in forma artigiana.

Requisiti per accedere al benefit? «avere sede operativa (alla data dell’11 marzo 2020) e svolgere l’attività sul territorio del Comune di Spigno Monferrato e sede legale in Piemonte – ha spiegato il primo cittadino - essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente il lockdown. Possono usufruire del “Bonus Spigno” esclusivamente le attività che hanno avuto una diminuzione del fatturato al primo semestre 2020 almeno pari al 30% rispetto al primo semestre 2019; non potranno invece le attività per le quali non è stata individuata la chiusura durante la fase del così detto “lockdown”».

L’importo massimo del contributo sarà pari a 1000 euro. Le domande dovranno esclusivamente via pec all'indirizzo di posta certificata del comune (spigno.monferrato@cert.ruparpiemonte.it)