Addio alla canonica: "Immobile in pessime condizioni"

TERZO - Vedere le ruspe a lavoro e qualche muro venire giù ha suscitato un po' di nostalgia in qualche cittadino terzese che ha legato alla canonica ricordi giovani e felici. La realtà però è un'altra:«È un immobile in condizioni pessime che non è possibile recuperare - ha commentato il sindaco Vittorio Grillo - Il Comune ha acquistato dalla Curia la struttura per realizzare con fondi europei e regionali un complesso contenente parcheggi al coperto ed un'area da impiegare per l'organizzazione di spettacoli e momenti culturali». Purtroppo l'ambizioso progetto, nonostante le rassicurazioni di qualcuno in alto, non è andato a buon fine e il Comune non ha vinto il bando. Però ormai il passaggio di proprietà dell'immobile era stato già formalizzato. «Non potevamo lasciare lo stabile in quelle condizioni - ha continuato il primo terzese - così abbiamo deciso di investire risorse provenienti dallo Stato per allargare la piazza, sistemare il muraglione del belvedere e l'arredo urbano circostante. Se un domani dovessero arrivare i fondi giusti, sarò pronto a tirare fuori dal cassetto il vecchio progetto».