Proposta di legge antifascista: raccolta firme all'Ufficio elettorale

ACQUI TERME - Palazzo Levi informa che presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Acqui Terme sono disponibili i moduli per la raccolta firme della proposta di legge d’iniziativa popolare del Comitato Anagrafe Antifascista: «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti» (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020).

«Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune muniti di carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento - spiegano - Tutti coloro che volessero sottoscrivere l’iniziativa potranno recarsi in Comune e rivolgersi all’Ufficio Elettorale, esclusivamente con previo appuntamento da fissare al numero 0144770251, che fornirà i moduli per la sottoscrizione. Il termine ultimo per la raccolta firme è fissato per il 31 marzo 2021».