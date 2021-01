Coronavirus: 6 decessi, 63 contagi e 50 guariti in provincia

ALESSANDRIA - Sei decessi, 63 contagi e 50 guarigioni: questo l'aggiornamento dell'emergenza coronavirus nell'Alessandrino secondo l'Unità di Crisi regionale.

Sono 34 le nuove vittime positive al Covid-19 in Piemonte, di cui 4 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 8.453, così suddivise per provincia: 1.288 Alessandria, 548 Asti, 351 Biella, 965 Cuneo, 704 Novara, 3.855 Torino, 390 Vercelli, 271 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I contagi aumentano invece di 716 unità (di cui 124 dopo test antigenico), pari al 3,5 % dei 20.319 tamponi eseguiti, di cui 12.585 antigenici. Dei 716 nuovi casi gli asintomatici sono 360 (50,3%). I casi sono così ripartiti: 237 screening, 348 contatti di caso, 131 con indagine in corso; per ambito: 46 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 44 scolastico, 626 popolazione generale.

Il totale dei positivi diventa quindi 217.939: 19.424 Alessandria, 11.301 Asti, 7.541 Biella, 30.207 Cuneo, 17.031 Novara, 113.591 Torino, 8.231 Vercelli, 7.716 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1.122 a residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.775 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 168 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2500 (+30 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.753. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.275289 (+20.319 rispetto a ieri), di cui 98.3326 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 195.065 (+1033 rispetto a ieri): 16.920 Alessandria, 9.803 Asti,6.739 Biella, 27.157 Cuneo, 15.230 Novara, 102.518 Torino, 7.329 Vercelli, 6.758 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.012 extraregione e 1599 in fase di definizione.