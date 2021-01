In più di mille via streaming per salutare Luca

ACQUI TERME - Aveva solo 12 anni, ma vissuti con una forza d'animo non comune per la sua età. Luca (lo chiameremo così per questioni di privacy) se ne è andato dopo una lunga lotta contro la malattia che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. Luca era cresciuto nell'acquese, ma da tutta Italia i membri della sua stessa comunità religiosa, quella dei Testimoni di Geova, hanno potuto mandare un messaggio di conforto "a distanza" ai suoi famigliari tramite internet. Sabato 9, nel giorno del funerale più di mille persone da varie province del Paese hanno salutato Luca "via streaming" per l'ultima volta unendosi virtualmente al dolore dei genitori.

«Un esempio davvero mirabile - sottolineano i membri della comunità religiosa acquese - apprezzato anche da autorità sanitarie e scolastiche, di come sia possibile coniugare il sentimento di pietà sempre vivo e forte in ciascuno di noi e il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid».