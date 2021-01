Tombino aperto al Movicentro, la segnalazione di Fratelli d'Italia

ACQUI TERME - «Una situazione di grave pericolo per i cittadini che transitano tutti i giorni su quel tratto di strada, in particolare pendolari per motivi di studio e di lavoro che, dopo aver parcheggiato l’auto, si recano alla stazione ferroviaria, al Movicentro oppure nei vicini uffici dell’A.S.L. o dell’I.N.P.S. di via Alessandria - ha evidenziato Claudio Bonante di Fratelli d'Italia - Una minaccia apparentemente innocua finché qualcuno non ci finisce dentro».

Il portavoce della sezione acquese si preoccupa in particolare dei soggetti più deboli, anziani, ipovedenti ma anche madri con bambini. «Un tombino situato nel passaggio riservato ai pedoni che collega la Stazione Ferroviaria al parcheggio del Movicentro - precisa - aperto, senza alcun tipo di segnalazione di pericolo o presidio per i passanti. Abbiamo quindi immediatamente provveduto a segnalare agli uffici competenti del Comune la situazione».

Tempestivo l'intervento dei cantonieri comunali. «Ringraziamo gli operai che si sono subito attivati dopo la nostra segnalazione» conclude Bonante.