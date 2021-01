Il Piemonte da lunedì sarà 'zona gialla'

TORINO - Dopo il weekend 'arancione', come da Dpcm del Governo, da lunedì il Piemonte tornerà in 'zona gialla', seppur rafforzata: quindi, blocco della mobilità tra le regioni, ma spostamenti liberi tra un Comune e l’altro o tra diverse province. Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie aperti fino alle 18, orario dal quale saranno consentiti solo l’asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio. Pure i negozi saranno tutti aperti senza alcuna distinzione fino alle 20, così come i centri commerciali.

L'ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore, infatti, applicherà restrizioni da 'zona arancione' solamente a cinque regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Decisivo l'indice Rt, che in Piemonte è rimasto seppur di poco sotto quota 1, attestandosi a 0,93 (intervallo 0,92-0,99): attenzione, però, perché l'Istituto Superiore per la Sanità teme una veloce risalita dei contagi.