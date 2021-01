Palazzo Levi: Cinzia Montelli nuovo Assessore alla cultura?

ACQUI TERME - Novità di fine anno: ci sarebbe un possibile successore all’Assessore alla cultura Alessandra Terzolo. Indiscrezioni (nemmeno troppo velate) hanno individuato in Cinzia Montelli, acquese esperta di turismo, la probabile sostituta dell’avvocato nicese. Anche se da Palazzo Levi non conferma (ma non smentisce) pare che ci siano stati diversi incontri online volti a delineare il passaggio di consegne delle pratiche d’ufficio soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del Premio Acqui Storia in fieri e riportato dalla militante penta-stellata al ‘sentimento originario’ della Divisione Acqui depurandolo da derive revisioniste.

Attesa la preparazione specialistica della Montelli, però, alcuni ipotizzano l’ingresso della figura nella Giunta all’interno di una manovra più complessa: la sostituzione di Lorenza Oselin all’Assessorato al Turismo e l’assunzione anche della competenza sulla Cultura. Le Politiche Sociali, in fondo, sono state già trattenute dal sindaco Lorenzo Lucchini ed assegnate, nella parte operativa, alla Consigliere Adriana Falcone.