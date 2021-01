Arriva la fibra ottica in paese

STREVI - Per le città non è niente di nuovo,ma per i piccoli paesi dell'Acquese è certamente una lieta novità. Nei giorni scorsi i tecnici della rete telefonica hanno informato di aver raggiunto il Comune di Strevi con la fibra ottica, la rete di telecomunicazione che consente una connessione ad internet più veloce rispetto alle tradizionali connessioni in rame.