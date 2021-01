Domenica 10 'open day' alla scuola To be together

ACQUI TERME - Domenica 10 dalle 15 alle 18, la scuola primaria paritaria bilingue ad indirizzo musicale ToBE-Together avrà il suo 'open day'.

«Questo ulteriore Open Day è organizzato dalla scuola per offrire un momento di scambio e conoscenza con il corpo docente, per visitare e apprezzare i locali (ampi, luminosi, accoglienti) e per approfondire le iniziative didattiche – informano da Crescereinsieme - in particolare il bilinguismo e il e potenziamento musicale. Inoltre, nella giornata sarà possibile iscriversi per l’anno scolastico 2021-22. (Ci sarà tempo fino al 25 gennaio 2021 per presentare la domanda)».

La coordinatrice didattica è la professoressa Rita Parodi e guida la scuola da settembre, dopo la burrascosa estate in cui quello che fu Istituto Santo Spirito ha chiuso i battenti. «La nostra è una scuola con un preciso progetto educativo, che pertanto vuole essere aperta a tutti» dichiara la dirigente.

La cooperativa CrescereInsieme - nuovo ente gestore - ha raccolto la tradizione della scuola, radicata nello spirito salesiano, ha mantenuto il corpo docente e valorizzato i locali. Su questa base sta lavorando per costruire e consolidare un rapporto fiduciario e di scambio con le famiglie. «I genitori, in particolar modo grazie all’Associazione Spirito Salesiano e all’Agesc, sono interlocutori fondamentali con i quali costruire insieme il futuro di questa scuola - aggiunge la Presidente Alessandra Alfrani - Nei mesi passati già molte azioni didattiche ed educative sono state concordate con questo spirito: basti pensare all’iniziativa di carità del mese missionario, rivolta all’emporio solidale a al movimento per la vita». Info: 0144.443034